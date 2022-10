PORTES OUVERTES A MA PALETTE D’IDEES Chauvoncourt Chauvoncourt Catégories d’évènement: Chauvoncourt

Meuse

PORTES OUVERTES A MA PALETTE D’IDEES Chauvoncourt, 5 novembre 2022, Chauvoncourt. PORTES OUVERTES A MA PALETTE D’IDEES

2 Allée de la Prairie Chauvoncourt Meuse OT COEUR DE LORRAINE

2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05 17:00:00 Chauvoncourt

Meuse Chauvoncourt Ma Palette d’Idées ouvre ses portes pour Noël. A l’approche des fêtes, ma palette d’idées vous accueille dans son atelier. Venez découvrir en avant première la nouvelle collection de Noël 2022. +33 7 68 42 16 98 Chauvoncourt

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Chauvoncourt, Meuse Autres Lieu Chauvoncourt Adresse 2 Allée de la Prairie Chauvoncourt Meuse OT COEUR DE LORRAINE Ville Chauvoncourt lieuville Chauvoncourt Departement Meuse

Chauvoncourt Chauvoncourt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauvoncourt/

PORTES OUVERTES A MA PALETTE D’IDEES Chauvoncourt 2022-11-05 was last modified: by PORTES OUVERTES A MA PALETTE D’IDEES Chauvoncourt Chauvoncourt 5 novembre 2022 2 Allée de la Prairie Chauvoncourt Meuse OT COEUR DE LORRAINE Chauvoncourt Meuse

Chauvoncourt Meuse