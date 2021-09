Saintes La Belle Etoile,une maison fertile Charente-Maritime, Saintes Portes Ouvertes à l’Oasis des Créateurs, artisans, producteurs locaux et au Jardin de La Belle Etoile La Belle Etoile,une maison fertile Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### La Belle Etoile est une maison datée du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui une multitude d’activités ouvertes à tous pour valoriser les « savoirs-faire » du territoire. Elle se situe au sein d’un patrimoine d’exception qui donne sur le Vallon des Arènes. Elle ouvre ses portes aux croisements des disciplines : le tourisme (4 chambres d’hôtes), l’artisanat et la production locale, le bien-être (yoga, soins énergétiques), des activités autour du fil et des aiguilles. Un grand jardin pédagogique est ouvert à tous sur le Vallon des arènes. Donner du sens au « vivre ensemble » et « faire territoire » sont les valeurs essentielles du projet de La Belle Etoile.

Gratuit. Entrée libre. Salon de thé ouvert sur la terrasse avec consommations payantes.

La Belle Etoile,une maison fertile 20 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

