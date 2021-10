Luzech Luzech Lot, Luzech Portes-Ouvertes à l’Espace Coworking Faitoutnumérique de Luzech Luzech Luzech Catégories d’évènement: Lot

Luzech

Portes-Ouvertes à l’Espace Coworking Faitoutnumérique de Luzech Luzech, 6 octobre 2021, Luzech. Portes-Ouvertes à l’Espace Coworking Faitoutnumérique de Luzech 2021-10-06 – 2021-10-08 Espace Coworking 203 Avenue d’Uxellodunum

Luzech Lot Ateliers impression 3D / accès découverte libre / présentation d’entreprises innovantes / échanges avec les CoworkerS / atelier de création d’un jeu vidéo / Rencontre emploi – formation. Mercredi 06 /10:

– de 9h à 12h : Accès découverte libre / Vous avez un projet ! vous souhaitez ENTREPRENDRE ! Venez en parler avec le service développement économique !

– de 14h30 à 16h30 : Atelier impression 3D (animé par 3D SysteM)

de 16h30-17 30 Présentation de l’entreprise CUT CUT CUT codet (Découpe et gravure laser sur bois) Jeudi 07/10:

– de 9h à 12h : Accès découverte libre

– de 10h à 12h : “Les d’jeuns au Faitoutnumerique” La Mission Locale répond à vos questions !!! (Emploi, orientation, conseils…) Vendredi 08/10

– de 9h à 12h : Accès découverte libre C’est quoi un Tiers Lieux ? Découvrez-le en participant aux Journées Portes Ouvertes du RésO ! Dans le cadre des journées portes ouvertes des tiers lieux labellisés d’Occitanie du 4 au 9 Octobre 2021, les espaces de coworking de Prayssac et Luzech vous proposent une journée test coworking gratuite du 06 au 08 Octobre.

Détails Catégories d’évènement: Lot, Luzech Autres Lieu Luzech Adresse Espace Coworking 203 Avenue d'Uxellodunum Ville Luzech lieuville 44.47695#1.28967