Portes ouvertes à l’église Saint-Louis d’Uza Uza Uza Catégories d’évènement: Landes

Uza

Portes ouvertes à l’église Saint-Louis d’Uza Uza, 8 juin 2022, Uza. Portes ouvertes à l’église Saint-Louis d’Uza Uza

2022-06-08 14:30:00 – 2022-06-08 17:30:00

Uza Landes Uza Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les peintures, les statues… le charme de cet édifice de culte et d’histoire.

Visites tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 du 1er juin au 30 septembre.

Visites libres ou guidées. Entrée gratuite. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les peintures, les statues… le charme de cet édifice de culte et d’histoire.

Visites tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 du 1er juin au 30 septembre.

Visites libres ou guidées. Entrée gratuite. +33 5 58 42 82 88 Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les peintures, les statues… le charme de cet édifice de culte et d’histoire.

Visites tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 du 1er juin au 30 septembre.

Visites libres ou guidées. Entrée gratuite. Sophie Pawlak

Uza

dernière mise à jour : 2022-05-16 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Uza Autres Lieu Uza Adresse Ville Uza lieuville Uza Departement Landes

Uza Uza Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uza/

Portes ouvertes à l’église Saint-Louis d’Uza Uza 2022-06-08 was last modified: by Portes ouvertes à l’église Saint-Louis d’Uza Uza Uza 8 juin 2022 Landes Uza

Uza Landes