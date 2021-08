Widensolen Widensolen Haut-Rhin, Widensolen Portes ouvertes à l’écurie du moulin Widensolen Widensolen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Widensolen

Portes ouvertes à l’écurie du moulin Widensolen, 5 septembre 2021, Widensolen. Portes ouvertes à l’écurie du moulin 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 17:00:00

Widensolen Haut-Rhin Widensolen Ouvert à tous. Balades et jeux à poney, représentations. Petite restauration et buvette. Pass sanitaire obligatoire. Ouvert à tous. Balades et jeux à poney, représentations. Petite restauration et buvette. Pass sanitaire obligatoire. +33 7 79 82 36 11 Ouvert à tous. Balades et jeux à poney, représentations. Petite restauration et buvette. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Widensolen Autres Lieu Widensolen Adresse Ville Widensolen lieuville 48.07075#7.47686