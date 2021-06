Veynes ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS Hautes-Alpes, Veynes Portes ouvertes à l’Ecomusée du Cheminot Veynois ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Comme chaque année, l’écomusée du cheminot veynois ouvre ses portes gratuitement les samedi et dimanche des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme, visites des salles permanentes, maquettes ferroviaires, films documentaires … pour le bonheur des petits et grands. Les visiteurs auront l’occasion de voir la collection d’affiches ferroviaires dans l’exposition « Un voyage à travers la France ». Ils pourront aussi parcourir le jardin de l’écomusée refait à neuf. L’Ecomusée du Cheminot Veynois ouvre ses portes ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS 3, rue du jeu de paume Veynes Veynes Hautes-Alpes

