Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph école Saint Joseph Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph école Saint Joseph, 26 mars 2022, Chantepie. Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph

école Saint Joseph, le samedi 26 mars à 10:00

Venez découvrir l’école primaire Saint-Joseph lors de la matinée portes ouvertes du samedi 26 mars, de 10h à 12h30. ### **Informations pratiques** École maternelle et élémentaire située au 10 rue du Parc. **Direction** : Caroline Sauton. **Effectifs :** l’école accueille environ 355 élèves. Les maternelles sont en moyenne 120 élèves, répartis en 4.5 classes. Les élémentaires sont en moyenne 230 élèves pour 8.5 classes. **Contact :** 02 99 41 51 93 – [eco35.st-joseph.chantepie@eco.ecbretagne.org](mailto:eco35.st-joseph.chantepie@eco.ecbretagne.org)

Entrée libre

Venez découvrir l’école école Saint Joseph 10 rue du Parc Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu école Saint Joseph Adresse 10 rue du Parc Chantepie Ville Chantepie lieuville école Saint Joseph Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

école Saint Joseph Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph école Saint Joseph 2022-03-26 was last modified: by Portes ouvertes à l’école Saint-Joseph école Saint Joseph école Saint Joseph 26 mars 2022 chantepie école Saint Joseph Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine