Amilly domaine de la Pailleterie Amilly, Loiret Portes ouvertes à l’Ecole de musique domaine de la Pailleterie Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Portes ouvertes à l’Ecole de musique domaine de la Pailleterie, 30 juin 2021-30 juin 2021, Amilly. Portes ouvertes à l’Ecole de musique

domaine de la Pailleterie, le mercredi 30 juin à 13:30

Le mercredi 30 juin, de 13h30 à 18h30, l’Ecole municipale de musique ouvrira ses portes pour faire découvrir ses 19 disciplines (cordes, vents, musiques ancienne et actuelle, instruments polyphoniques, voix), sa formation musicale et ses orchestres d’élèves. Un moment privilégié pour approcher les instruments et échanger avec les professeurs et les élèves, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. C’est aussi le lancement des inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 !

Entrée libre et gratuite

Portes ouvertes à l’Ecole de musique domaine de la Pailleterie 45200 Amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T13:30:00 2021-06-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu domaine de la Pailleterie Adresse 45200 Amilly Ville Amilly lieuville domaine de la Pailleterie Amilly