Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes, le dimanche 6 juin à 14:00 1€, gratuit pour les adhérents et les moins de 15 ans

Venez découvrir ou redécouvrir le jardin de l’Ecomusée, mené de manière durable par Géo, qui sera ravi de vous divulguer ses secrets! Ateliers bricolage, cuisine, jardin… expositions. Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes 87, rue chaude, Hannonville-sous-les-Côtes, Meuse, Grand Est Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

