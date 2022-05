PORTES-OUVERTES À L’ATELIER ‘MOTIFS ET BOUCHE COUSUE’ Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

PORTES-OUVERTES À L’ATELIER ‘MOTIFS ET BOUCHE COUSUE’ Brissac Loire Aubance, 11 juin 2022, Brissac Loire Aubance. PORTES-OUVERTES À L’ATELIER ‘MOTIFS ET BOUCHE COUSUE’ Vauchrétien 31 rue principale Brissac Loire Aubance

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-12 18:30:00 Vauchrétien 31 rue principale

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire L’atelier de couture ‘Motifs et Bouche Cousue’ ouvre ses portes lors d’un weekend ! Portes-ouvertes de l’atelier de couture motifsetbouchecousue@free.fr +33 6 32 03 07 92 L’atelier de couture ‘Motifs et Bouche Cousue’ ouvre ses portes lors d’un weekend ! Vauchrétien 31 rue principale Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

