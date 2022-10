Portes ouvertes à l’atelier Milly Arts Mâlain Mâlain Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or EUR 0 0 Venez nombreux pour les premières portes ouvertes de l’atelier Milly Arts à Mâlain le 15 octobre prochain de 14h00 à 18h00 : création d’articles en tissu pour adultes et enfants, objets déco, tableaux, sacs…

Nous vous attendons ! chez.milly.arts@gmail.com https://milly-arts.sumupstore.com/ Atelier Milly Arts 19 Rue des Ferrettes Mâlain

