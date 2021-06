Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy PORTES OUVERTES À L’ATELIER DU VERRIER THEOPHILE CAILLE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Pendant la quinzaine des métiers d’art, DESTINATION NANCY – Office de Tourisme vous propose également un rendez-vous « hors les murs » : Une journée « Portes ouvertes » à l’atelier du verrier Théophile Caille (32 Place des Vosges) le 10 juillet de 9h30 à 18h30 Le 10 juillet, Théophile Caille sera à l’honneur. Son métier : verrier qui a notamment investi la création d’accessoires pour hommes. theoetleverre@gmail.com +33 6 73 31 03 34 Théophile Caille dernière mise à jour : 2021-06-28 par

