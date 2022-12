Portes ouvertes à l’atelier DIGOR Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-12-22 10:00:00 – 2022-12-22 19:00:00

Côtes-d’Armor Vous y trouverez plein d’idées de cadeaux à offrir ou à s’offrir et à petits prix : foulards, sacs, tour du cou, bouillotte sèche, lingettes, serviettes invités, tabliers, pochettes à livres, pochettes savon… Que des créations artisanales, fabrication 100% guingampaises. latelierdigor@gmail.com +33 6 70 41 94 36 L’Atelier DIGOR 27 Boulevard de la Marne Guingamp

