La lave des volcans d’Auvergne sert de support à des décors réalisés avec des émaux, les objets ainsi réalisés sont inaltérables, il s’agit de plaques d’entrée de maison, numéros de rue, objets décoratifs, dessous de plats, miroirs, bougeoirs..etc La visite de l’atelier permet de comprendre les étapes de fabrication, et d’avoir un aperçu des possibilités qu’offrent cet artisanat

Gratuit et sans obligation d’achat

portes ouvertes de l'atelier de lave émaillée : présentation des différents types de lave, des techniques de décor, de la cuisson des émaux

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

