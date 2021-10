Ressons-le-Long Ressons-le-Long Aisne, Ressons-le-Long Portes ouvertes à l’atelier de poterie La Tourelle Ressons-le-Long Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Portes ouvertes à l'atelier de poterie La Tourelle
Ressons-le-Long, 30-31 octobre et 1er novembre 2021

Sophie vous accueille les 30, 31 octobre et 1er novembre dans son atelier de poterie à Ressons-le-Long et vous présente ses créations. Noël approche ! profitez-en pour faire vos achats.

Contact: +33 6 14 48 21 16

© de Busscher Ferté
Dernière mise à jour : 2021-10-15
SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois

Lieu: Ressons-le-Long, Aisne