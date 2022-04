Portes ouvertes à l’Atelier de Chloé G. Rombach-le-Franc Rombach-le-Franc Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Portes ouvertes à l'Atelier de Chloé G. Rombach-le-Franc, 9 avril 2022, Rombach-le-Franc.

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10 19:00:00

L'Atelier de Chloé G. vous invite à ses portes ouvertes le Samedi 9 et Dimanche 10 Avril de 10h à 19h à Rombach-le-Franc. Expo-vente Bijoux et Pierres. Vous y trouverez des idées cadeaux, vous pourrez y faire des devis et réparation en direct, des visites et démonstrations de l'atelier seront également organisées. Plus de renseignements au 06 76 56 51 79

