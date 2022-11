Portes Ouvertes à l’Atelier d’Acryle Val en Vignes, 3 décembre 2022, Val en Vignes.

Portes Ouvertes à l’Atelier d’Acryle

9 lieu dit Les Hautes Touches Val en Vignes Deux-Svres

2022-12-03 – 2022-12-04

Val en Vignes

Deux-Svres

EUR Poussez les portes de l’atelier d’Acryle ! Puisant son inspiration dans la reproduction historique et dans son propre monde, Élie Miziniak, artisan d’art, réalise des équipements destinés notamment aux jeux de rôle : coutellerie, bijoux et baguettes magiques pour sorciers débutants ou confirmés !

Découvrez y tout son univers à partir de la présentation de pièces forgées et sculptées. Au programme : découverte des étapes de fabrication de couteaux et baguettes magiques, du choix des matériaux, des différentes essences de bois…. Et démonstration!!!!! Ce week-end découverte sera également l’occasion pour vous d’échanger autour de la forge et de partager sa passion avec l’artisan.

Poussez les portes de l'atelier d'Acryle ! Au programme : Échanges autour de la forge, exposition-vente des créations, démonstration et pot d'accueil.

+33 6 50 14 77 30

l’atelier d’Acryle

Val en Vignes

