Portes ouvertes à l’atelier céramique Mézidon Vallée d’Auge, 1 avril 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Portes ouvertes à l’atelier céramique Mézidon-Canon 198 Avenue Jean Jaurès Mézidon Vallée d’Auge

2022-04-01 – 2022-04-01 Mézidon-Canon 198 Avenue Jean Jaurès

Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Venez découvrir l’atelier céramique, Expression Terre, un travail individuel et collaboratif privilégiant les matériaux naturels !

Stéphanie ESNEAULT, attachée à une démarche éco-responsable, y utilise autant que possible une argile puisée en Normandie et fabrique ses propres émaux à partir de matières premières non-transformées pour proposer une gamme de poteries grès contemporaine (poteries extérieures, art de table, bijoux céramiques, modelages et sculptures).

La céramiste recherche d’une certaine harmonie entre simplicité, utilité et expression de la matière. Son façonnage fait appel au tournage, modelage, estampage et à la sculpture jusqu’à la recherche de ses propres émaux de grès. Un travail long, minutieux mais aussi fascinant qui, par un subtil mélange de différents minéraux et oxydes et par une cuisson haute température étudiée, lui permet de rechercher ses propres couleurs, textures et autres effets. Une alchimie qui rend chaque pièce unique !

Au programme : exposition et présentation des créations céramiques, visite de l’atelier de production céramique, découverte de savoir-faire et techniques, moments d’échanges privilégiés avec la céramiste.

Application des gestes barrières et de jauges visiteurs dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Venez découvrir l’atelier céramique, Expression Terre, un travail individuel et collaboratif privilégiant les matériaux naturels !

Stéphanie ESNEAULT, attachée à une démarche éco-responsable, y utilise autant que possible une argile puisée en…

contact@expressionterre.fr +33 6 08 95 94 67 https://www.expressionterre.com/

Venez découvrir l’atelier céramique, Expression Terre, un travail individuel et collaboratif privilégiant les matériaux naturels !

Stéphanie ESNEAULT, attachée à une démarche éco-responsable, y utilise autant que possible une argile puisée en Normandie et fabrique ses propres émaux à partir de matières premières non-transformées pour proposer une gamme de poteries grès contemporaine (poteries extérieures, art de table, bijoux céramiques, modelages et sculptures).

La céramiste recherche d’une certaine harmonie entre simplicité, utilité et expression de la matière. Son façonnage fait appel au tournage, modelage, estampage et à la sculpture jusqu’à la recherche de ses propres émaux de grès. Un travail long, minutieux mais aussi fascinant qui, par un subtil mélange de différents minéraux et oxydes et par une cuisson haute température étudiée, lui permet de rechercher ses propres couleurs, textures et autres effets. Une alchimie qui rend chaque pièce unique !

Au programme : exposition et présentation des créations céramiques, visite de l’atelier de production céramique, découverte de savoir-faire et techniques, moments d’échanges privilégiés avec la céramiste.

Application des gestes barrières et de jauges visiteurs dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Expression Terre

Mézidon-Canon 198 Avenue Jean Jaurès Mézidon Vallée d’Auge

dernière mise à jour : 2022-02-24 par