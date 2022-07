Portes ouvertes à l’Atelier Betz-le-Château Betz-le-Château Catégories d’évènement: Betz-le-Château

2022-07-10 13:00:00 – 2022-07-12 20:00:00

Indre-et-Loire Betz-le-Château 3 jours de portes ouvertes de l’atelier avec performance musicale et peinture en live. Exposition… magda@hoibian.com +33 6 61 84 82 71 https://www.magda.hoibian.com/ Magda HOIBIAN

