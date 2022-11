Portes ouvertes à l’art des artistes du 16e Atelier Seiziem’Art de Nathaniel Paris Catégories d’évènement: île de France

Portes ouvertes à l’art des artistes du 16e Atelier Seiziem’Art de Nathaniel, 18 novembre 2022, Paris. Du vendredi 18 novembre 2022 au dimanche 20 novembre 2022 :

de 17h00 à 22h00

de 11h00 à 20h00

. gratuit Portes ouvertes des ateliers d’artistes du 16e Seiziem’Art. Découvrez les 22 artistes participants et commencez à préparer votre visite !

Vendredi 18 novembre 17H-22H (vernissage dans les ateliers)

Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 11H-20H

Déplacez-vous facilement d’un atelier à un autre avec le Google Map des 22 ateliers à visiter.

toutes les infos sur www.seiziemart.com

contact : seiziemart@gmail.com A partir du 15 novembre, un véritable panorama des artistes du 16e arrondissement.

à découvrir chez notre partenaire le Centre Paris Anim’ du Point du Jour

Des événements organisés par l'association Seiziem'Art avec le soutien de nos partenaires historiques @mairiedu16, @paris_maville et le @centrepointdujour dans le respect des règles sanitaires en vigueur. s Atelier Seiziem'Art de Nathaniel 64, rue de longchamps 75016 Paris Contact : https://www.seiziemart.com seiziemart@gmail.com

