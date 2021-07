Entzheim La Cour Saint-Denis Bas-Rhin, Entzheim Portes ouvertes à l’ancien “Spittelhof” La Cour Saint-Denis Entzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Cour Saint-Denis, le samedi 18 septembre à 10:00

### L’ancienne cour Saint-Denis vous ouvre ses portes et vous présente les travaux de réhabilitation extérieurs de la maison alsacienne de 1688. Venez découvrir le chantier de réhabilitation extérieure de la maison de la Cour Saint-Denis. Au programme : – Présentation du projet – Exposition sur la cour Saint-Denis et sur l’histoire d’Entzheim – Démonstration du savoir-faire des entreprises intervenant sur le chantier

Gratuit.

La Cour Saint-Denis 2 rue Saint-Denis, 67960 Entzheim Entzheim Bas-Rhin

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

