PORTES OUVERTES À L'AMAP D'ARON 2021-09-03 18:30:00 – 2021-09-10 19:30:00

Aron Mayenne Aron L’Amap d’Aron propose des produits bios : légumes, pain, produits laitiers (vache et chèvre), viande, pommes, miel, jus de pomme et de poire, confiture, bière. Les personnes intéressées peuvent venir découvrir ces produits lors des portes ouvertes.

Parking salle de sports

L'Amap d'Aron propose des produits bios : légumes, pain, produits laitiers (vache et chèvre), viande, pommes, miel, jus de pomme et de poire, confiture, bière. Les personnes intéressées peuvent venir découvrir ces produits lors des portes ouvertes.

Parking salle de sports

Route de la Bazoge 53440 Aron

« Lait Co-pain de la Nature »
amaparon53@gmail.com
http://amap53.eklablog.com/lait-co-pains-de-la-nature-p988826

