Portes ouvertes à l'aérodrome de Belval

3 juillet 2022

Aérodrome de Belval
Belval

2022-07-03 – 2022-07-03 Aérodrome de Belval Belval Ardennes Belval De nombreuses activités vous sont proposées au sol et dans les airs : avions, ULMs, simulateur, modèles réduits, maquettes, parachutes, montgolfière.Allez rêver mais aussi voler, sauter, piloter, échanger avec des passionnés et gagner de superbes lots dont des vols d’initiation.Entrée et parkings gratuits, restauration sur place. +33 3 24 52 90 42 Aérodrome de Belval Belval

