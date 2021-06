Briare briare Briare Portes ouvertes à l’aérodrome Briare Châtillon briare Briare Catégorie d’évènement: Briare

Venez découvrir l’aérodrome et ses avions, discuter avec des pilotes passionnés, et vous prendre pour un pilote à bord du très réaliste simulateur de vol proposé par la Fédération Française d’Aéronautique. Présence inédite de l’avion électrique Alpha Electro développé par le Fab’Lab de la FFA. Exposition également de voitures anciennes, oldtimers et véhicules militaires au programme. Restauration et buvette sur place assurées par des food-trucks. Portes ouvertes à l’aérodrome Briare Châtillon. briare square Pierre-Armand Thiebault, centre socio culturel, Briare Briare

