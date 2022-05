Portes Ouvertes à l’Aéro-club du Médoc Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

Portes Ouvertes à l'Aéro-club du Médoc
Aéro-Club du Médoc 4 rue de l'Aérodrome Seimignan Saint-Laurent-Médoc

2022-05-15

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc EUR 0 L’Aéro-club du Médoc participera aux journées Portes Ouverts Nationales des Aéro-clubs de France à l’initiative de la Fédération Française Aéronautique. (FFA)

Ouvert à tous.

Un jeu concours sera proposé aux visiteurs permettant à 3 d’entre-eux de gagner un baptême de l’air.

Aéro-Club du Médoc 4 rue de l’Aérodrome Seimignan Saint-Laurent-Médoc

