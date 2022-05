Portes ouvertes à la Verrerie du Prieuré Châteauneuf, 4 juin 2022, Châteauneuf.

Portes ouvertes à la Verrerie du Prieuré Châteauneuf

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-06 19:00:00

Châteauneuf Saône-et-Loire Châteauneuf

A l’occasion des portes ouvertes pour le week-end de Pentecôte les 4, 5 et 6 juin, de 9h à 19h, nous vous accueillons pour vous faire découvrir la passion d’un artiste verrier qui file le verre.

C’est avec une parfaite maîtrise qu’il transforme la matière et fera naître sous vos yeux un monde merveilleux de miniatures animalières et d’objets de rêves.

Possibilité de pique-nique à proximité de l’atelier, dans le centre du village.

jc.doyen@orange.fr +33 3 85 70 64 20 https://www.verrerieduprieure.fr/

