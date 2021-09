Saint-Contest SHUC Calvados, Saint-Contest Portes ouvertes à la SHUC SHUC Saint-Contest Catégories d’évènement: Calvados

Créée en en 1928, la SHUC vous accueille sur un terrain de 11 hectares, dotée de nombreuses infrastructures et d’un enseignement de grande qualité. Du niveau débutant au confirmé, la SHUC vous donne la possibilité de faire de l’équitation de loisirs ou de compétition. Grâce à un enseignement et une cavalerie de qualité, vous serez parfaitement encadré lors de vos leçons d’équitation. Plus d’informations sur les différents cours, activités et animations sur leur site internet. Dans le cadre des Equidays, la SHUC propose une journée portes ouvertes pour présenter la structure, les chevaux et les activités proposées tout au long de l’année. **Mercredi 27 octobre de 9h à 17h.** Renseignements : SHUC – 02 31 44 59 68 Site internet : shuc-centreequestrecaen.fr

