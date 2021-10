Portes Ouvertes à la nouvelle Cité des Sports Cité des Sports, 2 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Portes Ouvertes à la nouvelle Cité des Sports

La nouvelle Cité des Sports ouvre enfin ses portes ! Samedi 2 et dimanche 3 octobre en effet, est organisé un week-end portes ouvertes, gratuit et ouvert à tous, petits et grands. Durant ces deux journées, vous pourrez en profiter pour vous initier à la pratique de nombreux sports : squash, foot à 5 en indoor, football, escalade, badminton, volley-ball, handball, basket-ball, athlétisme et tennis de table. Samedi 2 et dimanche 3 octobre, de 10h à 18h. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans. Cité des Sports 92 rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux

