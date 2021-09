Bitche Bitche Bitche, Moselle PORTES OUVERTES A LA MICRO-FOLIE Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Bitche Moselle Bitche L’espace Micro-folie est un espace culturel permettant de sélectionner individuellement des oeuvres présentées sur grand écran et d’approfondir ses connaissances sur les oeuvres, leurs histoires et leurs auteurs et créateurs respectifs.

Ce mercredi 8 septembre, l’espace vous propose la (re)découverte des oeuvres du Musée d’Art Moderne de Mexico.

mairie@ville-bitche.fr +33 3 87 96 00 13

