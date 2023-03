Portes ouvertes à la MFR MFR Aillevillers-et-Lyaumont Catégories d’Évènement: Aillevillers-et-Lyaumont

Haute-Saône EUR 0 0 Journées portes ouvertes de 9h à 17h.

Concours de bûcheronnage, atelier langues des signes, rencontre avec les anciens élèves, restauration / buvette.

Formations à partir de la 4ème, formations adultes.

Forêt / paysagisme, espaces verts. Service à la personne, vente. mfr.aillevillers@mfr.asso.fr +33 3 84 49 20 15 https://mfr-aillevillers.fr/ MFR 13 Rue de la Vaivre Aillevillers-et-Lyaumont

