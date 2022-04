Portes Ouvertes à La Manu, école supérieure du numérique à Versailles La Manu – Campus Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Rendez-vous mercredi 20 avril à 17h30 pour participer aux Portes Ouvertes de La Manu, Ecole Supérieure des Métiers du Numérique, à Versailles et préparer votre poursuite d’études dans le numérique ! Inscrivez-vous sur [[https://lamanu.fr/jpo](https://lamanu.fr/jpo)](https://lamanu.fr/jpo) pour venir découvrir le Bachelor Numérique (Bac+3) et ses spécialisations qui vous apporteront une solide expertise dans les métiers du web. * Bachelor Web & Application Developer * Bachelor Creative Developer * Bachelor Digital Marketer & UI-UX Designer Au plaisir de vous rencontrer mercredi 20 avril à 17h30, sur le campus de La Manu à Versailles (143 rue Yves le Coz) ! **Atelier Numérique** Avis aux lycéens et étudiants : La Manu propose ce jour-là un Atelier Numérique, à partir de 14h30. Venez apprendre à concevoir le maquettage d’un site web. Inscription : [[https://lamanu.fr/atelier-numerique/](https://lamanu.fr/atelier-numerique/)](https://lamanu.fr/atelier-numerique/)

Gratuit, sur inscription

