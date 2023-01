Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Thiviers Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers

Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Thiviers, 28 janvier 2023, Thiviers . Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Chateau de la Filolie Thiviers Dordogne

2023-01-28 – 2023-01-28 Thiviers

Dordogne Présentation des formations par alternance 4ème, 3ème – Bac Pro, BPJEPS – CQP par l’équipe pédagogique.

Visite de l’établissement et des installations Présentation des formations par alternance 4ème, 3ème – Bac Pro, BPJEPS – CQP par l’équipe pédagogique.

Visite de l’établissement et des installations +33 5 53 55 15 22 MFR Thiviers

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Thiviers Adresse Chateau de la Filolie Thiviers Dordogne Ville Thiviers lieuville Thiviers Departement Dordogne

Thiviers Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/

Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Thiviers 2023-01-28 was last modified: by Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Thiviers Thiviers 28 janvier 2023 Chateau de la Filolie Thiviers Dordogne Dordogne Thiviers

Thiviers Dordogne