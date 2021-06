Carrières-sous-Poissy Maison de l'eau du SIARH Carrières-sous-Poissy, Yvelines Portes ouvertes à la Maison de l’eau du SIARH de Carrières-sous-Poissy Maison de l’eau du SIARH Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

Yvelines

Portes ouvertes à la Maison de l’eau du SIARH de Carrières-sous-Poissy Maison de l’eau du SIARH, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Carrières-sous-Poissy. Portes ouvertes à la Maison de l’eau du SIARH de Carrières-sous-Poissy

le samedi 18 septembre à Maison de l’eau du SIARH Consultez le site internet à partir du 5 septembre pour prendre connaissance des consignes actualisées liées à l’épidémie de Covid-19, le port du masque sera conseillé

Le samedi 18 septembre, venez découvrir la Maison de l’eau du SIARH à l’occasion des Journée européennes du patrimoine ! Maison de l’eau du SIARH 2 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de l'eau du SIARH Adresse 2 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy Ville Carrières-sous-Poissy lieuville Maison de l'eau du SIARH Carrières-sous-Poissy