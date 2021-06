Carrières-sous-Poissy Maison de l'eau Carrières-sous-Poissy, Yvelines PORTES OUVERTES À LA MAISON DE L’EAU DU SIARH DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison de l’eau Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

Yvelines

PORTES OUVERTES À LA MAISON DE L’EAU DU SIARH DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison de l’eau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Carrières-sous-Poissy. PORTES OUVERTES À LA MAISON DE L’EAU DU SIARH DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY

le samedi 3 juillet à Maison de l’eau

Dans le jardin : 11h30 – 13h et 14h – 18h Atelier animé par l’OPIE sur les insectes de la mare : présentation de la biodiversité des zones humides. Présentation des missions du Syndicat d’assainissement et visite du poste de dégrillage avec un ingénieur du SIARH. Découverte de l’éco-pâturage mis en place dans les espaces verts autour de la Maison de l’Eau avec la ferme pédagogique d’Ecancourt . Dans la maison de l’eau: 11h30 – 13h et 14h – 18h Atelier animé par l’association E-Graine autour de l’exposition permanente sur le cycle de l’eau domestique. Découverte de la maquette sur le ruissellement de l’eau de pluie. Consultez le site internet à partir du 23 juin pour prendre connaissance des consignes actualisées liées à l’épidémie de Covid-19, le port du masque sera conseillé.

Gratuit. Transport : En bus : Arrêt Pont Neuf (Ligne 6, Ligne 10, Ligne 11, Ligne 14) Arrêt Senette (Ligne 2) Arrêt EDF (Ligne 1, Ligne 25, Ligne 7, Ligne 98) En RER / train : Gare de Poissy (RER A et Ligne J Paris-Mantes). Parking sur place

Le samedi 3 juillet, venez découvrir la Maison de l’eau du SIARH ! Maison de l’eau 2, boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T13:00:00;2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de l'eau Adresse 2, boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy Ville Carrières-sous-Poissy lieuville Maison de l'eau Carrières-sous-Poissy