Portes ouvertes à la Forge Fleurie Val en Vignes

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-24 17:30:00

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

EUR Tout au long du week-end, les artistes de l’École du Thouet et autres artistes passionnés de peinture s’installent dans les coins et recoins du jardin de la Forge Fleurie avec leurs chevalets, toiles et pinceaux. Un troc plantes et troc végétal sera également proposé durant lequel échanges de boutures, de graines seront monnaie courante. Un seul mot d’ordre pendant ce week-end, tout s’échange et se donne en toute simplicité… Alors n’hésitez pas et venez avec vos amis de jardin.

+33 5 49 67 02 40

Val en Vignes

