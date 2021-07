PORTES OUVERTES A LA FERME PÉDAGOGIQUE LA CONTRÉE DES MINIS Hilbesheim, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Hilbesheim.

Hilbesheim Moselle Hilbesheim

Découvrez cette ferme pédagogique et ses animaux miniatures au travers de nombreuses animations. Programme du samedi 24 juillet : Visites guidées de la ferme et ses espaces naturels pédagogiques. Départs à 14h30, 15h30 et 16h30 avec rendez-vous à l’entrée de la ferme, à proximité de l’espace restauration. Jeux en bois, course en ski, flipper, mikado géant, quille, …Petite exposition d’objets anciens et essayage de sabots. Programme du dimanche 25 juillet : Visites guidées de la ferme et ses espaces naturels pédagogiques. Départs à 11h00, 14h00, 15h30 et 16h30 avec rendez-vous à l’entrée de la ferme, à proximité de l’espace restauration. A 15h00 : conférence animée par Anne Gladel, ostéopathe animalier sur « les relations entre l’homme et l’animal, première approche ». Jeux en bois l’après-midi, course en ski, flipper, mikado géant, quille, …Petite exposition d’objets anciens et essayage de sabots. Tombola les deux jours avec tirage au sort dimanche 25 juillet à 17h30. Petite restauration et buvette.

lacontreedesminis@gmail.com +33 6 75 90 87 13 https://lacontreedesminis.wordpress.com/

La Contrée des Minis

