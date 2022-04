Portes ouvertes à la ferme pédagogique de Concevreux Concevreux Concevreux Catégories d’évènement: Aisne

Concevreux Aisne Venez rencontrer nos agriculteurs au cours de ce week-end d’échange, ils vous accueillent dans leurs exploitations !

Parmi les manifestations à retrouver dans les Hauts-de-France, la Ferme Hautus vous ouvrira ses portes : vous pourrez y visiter la ferme (voir les animaux de la basse-cour, ânes, chèvres, paons et oies), faire des balades en tracteur et un marché campagnard vous y accueillera ! RV donc le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 17h ! Venez rencontrer nos agriculteurs au cours de ce week-end d’échange, ils vous accueillent dans leurs exploitations !

