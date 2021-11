Portes ouvertes à la Ferme Moulié Brassempouy, 11 novembre 2021, Brassempouy.

Portes ouvertes à la Ferme Moulié Ferme Moulie 250 chemin du Moulié Brassempouy

2021-11-11 10:00:00 – 2021-11-14 Ferme Moulie 250 chemin du Moulié

Brassempouy Landes Brassempouy

Dimanche de 10 à 18 heures : Marché fermier avec vins du Sud Ouest, Champagne, Armagnac, fromage…

Visite de la ferme dimanche à 16h30 permettra de découvrir le travail d’une exploitation agricole et familiale.

Les papilles ne seront pas en reste avec une soirée fajitas le mercredi soir, une soirée banquet le jeudi soir, une soirée burgers de canard le vendredi soir ainsi que des repas traditionnels samedi midi et soir et dimanche midi, avec le menu de l’estanquet ( au menu : foie gras à la plancha, 1/2 magret, piperade maison, pastis crème anglaise).

Nouveau : atelier dégustation bière avec foie gras (payant et réservation obligatoire au 07 69 74 87 70)

Les portes ouvertes à la Ferme Moulié c’est un belle façon de passer un agréable week-end, riche en goût et en traditions.

Réservation obligatoire pour les repas, nombre de places limitées

Dimanche de 10 à 18 heures : Marché fermier avec vins du Sud Ouest, Champagne, Armagnac, fromage…

Visite de la ferme dimanche à 16h30 permettra de découvrir le travail d’une exploitation agricole et familiale.

Les papilles ne seront pas en reste avec une soirée fajitas le mercredi soir, une soirée banquet le jeudi soir, une soirée burgers de canard le vendredi soir ainsi que des repas traditionnels samedi midi et soir et dimanche midi, avec le menu de l’estanquet ( au menu : foie gras à la plancha, 1/2 magret, piperade maison, pastis crème anglaise).

Nouveau : atelier dégustation bière avec foie gras (payant et réservation obligatoire au 07 69 74 87 70)

Les portes ouvertes à la Ferme Moulié c’est un belle façon de passer un agréable week-end, riche en goût et en traditions.

Réservation obligatoire pour les repas, nombre de places limitées

+33 6 82 38 61 54

Dimanche de 10 à 18 heures : Marché fermier avec vins du Sud Ouest, Champagne, Armagnac, fromage…

Visite de la ferme dimanche à 16h30 permettra de découvrir le travail d’une exploitation agricole et familiale.

Les papilles ne seront pas en reste avec une soirée fajitas le mercredi soir, une soirée banquet le jeudi soir, une soirée burgers de canard le vendredi soir ainsi que des repas traditionnels samedi midi et soir et dimanche midi, avec le menu de l’estanquet ( au menu : foie gras à la plancha, 1/2 magret, piperade maison, pastis crème anglaise).

Nouveau : atelier dégustation bière avec foie gras (payant et réservation obligatoire au 07 69 74 87 70)

Les portes ouvertes à la Ferme Moulié c’est un belle façon de passer un agréable week-end, riche en goût et en traditions.

Réservation obligatoire pour les repas, nombre de places limitées

Ferme Moulie

Ferme Moulie 250 chemin du Moulié Brassempouy

dernière mise à jour : 2021-11-04 par