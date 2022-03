PORTES OUVERTES A LA FERME Louppy-sur-Loison Louppy-sur-Loison Catégories d’évènement: Louppy-sur-Loison

Meuse

2022-03-26

2022-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-26 18:00:00 18:00:00

Louppy-sur-Loison Meuse Louppy-sur-Loison Les fermes du Bourget ouvrent leurs portes

Au programme :

Labyrinthe de paille

Château gonflable

Tours en calèche

Démonstration de chiens de troupeau

Restauration sur place : Foddtruck Lau’livia et Pizz alla casa +33 6 26 96 66 79 Louppy-sur-Loison

Louppy-sur-Loison, Meuse

