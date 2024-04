PORTES OUVERTES A LA FERME DU COLOMBIER Ferme du Colombier Villotte-sur-Aire, dimanche 2 juin 2024.

PORTES OUVERTES A LA FERME DU COLOMBIER Ferme du Colombier Villotte-sur-Aire Meuse

Dimanche

Venez découvrir la Ferme du Colombier lors des portes ouvertes du 2 juin 2024 !

– Vous aurez accès à notre laboratoire de transformation où vous pourrez tout apprendre sur nos méthodes de fabrication !

– Vous en apprendrez un peu plus sur notre élevage et notre farine de céréales !

– Profitez de l’évènement pour faire découvrir des produits de qualités avec notre marché de producteurs locaux !

– Pour les plus petits, des animaux de la ferme seront présents !

– Vous trouverez une petite restauration ainsi qu’une buvetteTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

Ferme du Colombier 10 rue du mont

Villotte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est contact@ferme-du-colombier.fr

