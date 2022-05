Portes ouvertes à la ferme des Sources Boussac-Bourg Boussac-Bourg, 14 mai 2022, Boussac-BourgBoussac-Bourg.

Portes ouvertes à la ferme des Sources Les Sources Boussac-Bourg Boussac-Bourg

2022-05-14 – 2022-05-15

Boussac-Bourg Creuse Les Sources Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg

Le 14 et 15 mai et le 21 et 22 mai de 10h à 19h

Les Sources : D917 en direction de La Châtre, deuxième route à droite après le lieu-dit Montplaisir

Vente de plants Verger et Potager – Vente de légumes – Visites guidées du jardin des animaux – Pain et Pizza fait maison cuits au four à bois – Restauration avec les produits de la ferme

