Ferme des Plaines, le samedi 19 juin à 10:00

Visites guidées du potager, atelier découverte des plantes médicinales, dégustation des galettes des crêpes et soirée diner spectacle

Voir http://www.lafermedesplaines.com

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T22:00:00

