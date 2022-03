Portes ouvertes à la ferme ! Decize, 30 avril 2022, Decize.

Portes ouvertes à la ferme ! Ferme Commaille 15, Chemin de la Source Decize

Marie Dominique COMMAILLE ouvre son exploitation au public à l’occasion de portes ouvertes sur sa ferme.

Sur place, dégustation et présentation de son élevage ovin et bovin avec vente directe (régulière) de produits de la ferme principalement agneaux, mais aussi pâtés et terrines d’agneaux. Vous trouverez aussi de la laine issue de ses brebis, transformée sous forme de laine lavée, cardée ou filée et de multiples produits confectionnés avec de la laine.

mdcommaille@aol.com

