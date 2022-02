Portes ouvertes à la ferme de Sinsac Nanthiat Nanthiat Catégories d’évènement: Dordogne

NANTHIAT

Portes ouvertes à la ferme de Sinsac Nanthiat, 5 mars 2022, Nanthiat. Portes ouvertes à la ferme de Sinsac Nanthiat

2022-03-05 – 2022-03-05

Nanthiat Dordogne Nanthiat Venez découvrir les principes de l Agroécologie sur une petite ferme familiale en maraichage diversifié, poules pondeuses et conserves de légumes le Marché de producteurs et petite restauration sur place. Venez découvrir les principes de l Agroécologie sur une petite ferme familiale en maraichage diversifié, poules pondeuses et conserves de légumes le Marché de producteurs et petite restauration sur place. Venez découvrir les principes de l Agroécologie sur une petite ferme familiale en maraichage diversifié, poules pondeuses et conserves de légumes le Marché de producteurs et petite restauration sur place. conf paysanne

Nanthiat

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, NANTHIAT Autres Lieu Nanthiat Adresse Ville Nanthiat lieuville Nanthiat Departement Dordogne

Nanthiat Nanthiat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanthiat/

Portes ouvertes à la ferme de Sinsac Nanthiat 2022-03-05 was last modified: by Portes ouvertes à la ferme de Sinsac Nanthiat Nanthiat 5 mars 2022 Dordogne Nanthiat

Nanthiat Dordogne