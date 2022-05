Portes ouvertes à la ferme de Peyrard Onard, 22 mai 2022, Onard.

Portes ouvertes à la ferme de Peyrard Onard

2022-05-22 – 2022-05-22

Onard Landes Onard

EUR Toute la journée :

– Visite de la ferme (production de légumes bio)

– Vente de plants : légumes, plantes aromatiques et médicinales (GAEC de Peyrard et Champ Libre)

– Troc de graines et plantes (La ferme de Vincent Cap Nature)

– Conseils jardin / permaculture et vente de livres (Doman Chalosse Vivante)

– Vente de produits locaux bio (Biotinel)

Le midi, repas préparé par “la Table de Biotinel”:

– plat végétarien (houmous courgette pois chiche avec poêlée pomme de terre fève oignon)

– plat carné (poitrine de bœuf braisée avec poêlée pomme de terre fève oignon)

– part de cake sucré

+33 6 85 56 95 88

Peyrard

Onard

