Portes ouvertes à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet, 10 juillet 2022, La Madeleine-Bouvet. Portes ouvertes à la ferme de l’Aritoire

Ferme de l’aritoire La Madeleine-Bouvet Orne OT CdC Coeur du Perche OT CdC Coeur du PercheOT CdC Coeur du Perche

2022-07-10 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00 La Madeleine-Bouvet

Orne La Madeleine-Bouvet Découverte de l’élevage – visite guidée sur réservation.

Marché fermier : producteurs -artisans – créateurs – démonstrations & animations.

Restauration sur place.

+33 2 33 73 93 34 https://www.fermedelaritoire.com/

