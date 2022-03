Portes ouvertes à la Ferme de Laiveil Laives Laives Catégories d’évènement: Laives

Portes ouvertes à la Ferme de Laiveil Ferme de Laiveil 13 Rue de Fontaine Gerbier Laives

2022-09-10 10:00:00 – 2022-09-10 19:00:00

Laives Saône-et-Loire Laives EUR Les premières portes ouvertes de la Ferme de Laiveil se dérouleront le samedi 10 septembre 2022. Venez découvrir notre ferme et le métier de maraicher Bio. Marché de producteurs, animation, musique, restauration sur place 100% locale. Venez passer la journée à la ferme ! laiveil@outlook.fr Les premières portes ouvertes de la Ferme de Laiveil se dérouleront le samedi 10 septembre 2022. Venez découvrir notre ferme et le métier de maraicher Bio. Marché de producteurs, animation, musique, restauration sur place 100% locale. Venez passer la journée à la ferme ! Ferme de Laiveil 13 Rue de Fontaine Gerbier Laives

