Millières Millières Manche, Millières Portes ouvertes à la ferme de la Mare au Pois Millières Millières Catégories d’évènement: Manche

Millières

Portes ouvertes à la ferme de la Mare au Pois Millières, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Millières. Portes ouvertes à la ferme de la Mare au Pois 2021-07-03 – 2021-07-03

Millières Manche Millières La Ferme de la Mare au Pois propose une vente au détail de viande biologique de bœuf et de veau. Tirage au sort à 18h pour tenter de gagner un bon d’achat de 25€. La Ferme de la Mare au Pois propose une vente au détail de viande biologique de bœuf et de veau. Tirage au sort à 18h pour tenter de gagner un bon d’achat de 25€. +33 2 33 47 26 89 La Ferme de la Mare au Pois propose une vente au détail de viande biologique de bœuf et de veau. Tirage au sort à 18h pour tenter de gagner un bon d’achat de 25€. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Millières Étiquettes évènement : Autres Lieu Millières Adresse Ville Millières lieuville 49.17023#-1.44452