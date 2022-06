Portes Ouvertes à la Ferme de Boisy Pouilly-les-Nonains Pouilly-les-Nonains Catégories d’évènement: 42155

Pouilly-les-Nonains

Portes Ouvertes à la Ferme de Boisy La Ferme de Boisy 654, route Napoléon Pouilly-les-Nonains

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-19 19:00:00

Pouilly-les-Nonains 42155 Pouilly-les-Nonains Portes ouvertes ;différentes activités auront lieu, de l’accrobranche, des balades en calèche, des dégustations, … et de nombreuses surprises !

Vous êtes les bienvenues ! gaec.deboisy@42.sideral.fr +33 4 77 66 85 31 http://fermedeboisy.fr/ La Ferme de Boisy 654, route Napoléon Pouilly-les-Nonains

