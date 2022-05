Portes ouvertes à la ferme chez Frédéric et Nathalie BOUTEILLER Le Tallud Le Tallud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Tallud Deux-Sèvres Le Tallud EUR 20 Samedi 14 Mai de 12h à 19h visite, repas sur place ou plats à emporter

Dimanche 15 Mai de 12 h à 18h visite, repas sur place en musique avec Patrick Bouvier Repas: Apéritif, Burger d’Agneau frites ou Tajine d’Agneau/Dinde ou Grillades frites Cotes Saucisses, Merguez, fromage dessert Café = 20€, Repas enfants : demi Burger ou Saucisses Frites, dessert jus de Pommes = 10€ Samedi 14 Mai de 12h à 19h visite, repas sur place ou plats à emporter

+33 6 64 52 45 22

BOUTEILLER

